Wie gut sprichst du Deutsch? Das möchte Moderator André Gatzke von Lily (13) und Iliya (14) wissen und hat zu jedem Thema eine passende Aufgabe im Gepäck. Natürlich lässt er die beiden, die erst seit kurzer Zeit Deutsch lernen, nicht ohne Hilfsmittel losziehen: André erklärt wichtige Vokabeln und grammatikalische Formen und hat viele sprachliche Tipps im Gepäck. Die Reihe "Sprich los!" vermittelt Anfängerwissen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Moderator André Gatzke erklärt Grammatik, hört sich bei Menschen auf der Straße um oder schlüpft im Studio in verschiedene Rollen, um auf die Besonderheiten der deutschen Sprache aufmerksam zu machen. In Köln ist Karneval! Auf der Straße sind buntgeschminkte Menschen in Kostümen unterwegs. Das sind erschwerte Bedingungen, um die "Präpositionen" kennenzulernen. André erklärt Iliya die Bedeutung von Präpositionen wie "hinter", "vor", "in" oder "neben". Auch die Leute auf der Straße helfen André beim Erklären: Sie stehen unter einem Baum, neben einem Hund oder sitzen auf einer Bank. Gut trainiert liefern sich Iliya und André einen Wettkampf. Sie spielen ein Versteckspiel - mit Präpositionen.