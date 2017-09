Hauke Jacobs ist gerade frisch in das beschauliche Ostsee-Städtchen Schwanitz gezogen. Hier will er Abstand von seinem früheren Leben als Großstadtcop gewinnen und zu Ruhe kommen. Doch zwei Leichen auf einem Fischkutter machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Er hilft der aufgeregten Kriminalkommissarin Lona Vogt bei den Ermittlungen in dem Fall, der immer höhere Wellen schlägt.