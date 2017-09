Tatort Film - Redaktion / Produktion / Besetzung Heute | SWR BW | 07:00 - 07:15 Uhr | Making Of Infos

Mehr Termine Inhalt Wer steht eigentlich hinter einem Fernsehfilm? Die Redaktion entwickelt Stoffe, sucht nach Autor und Regisseur und achtet im Fall des Tatorts "HAL" darauf, dass einige Außenszenen in Stuttgart gedreht werden und dass einige Darsteller schwäbisch sprechen. Redakteurin und Produzent sind bei der Auswahl der Schauspieler im Besetzungsbüro dabei, und während die Redakteurin sich mehr auf das Inhaltliche und das Ergebnis konzentriert, begleitet der Produzent alle einzelnen Schritte des Projekts. Original-Titel: Tatort Film Laufzeit: 15 Minuten Genre: Making Of, D 2017 Folge: 2