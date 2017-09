Brücken in die neue Heimat - Integrationslotse Mehrdad Zaeri Heute | SWR BW | 07:00 - 07:30 Uhr | Religionsmagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt "Bau deine Paradiesstadt" heißt der von Illustrator Mehrdad Zaeri mit dem Mannheimer Nationaltheater realisierter Papier-Workshop, in dem sich junge Flüchtlinge mit Fantasie, Schere und Klebstift "gute Orte" erschaffen. Als einstiger Flüchtling weiß Zaeri, welche Unterstützung diese Menschen brauchen und versucht, für jetzt ankommende Jugendliche Brücken in ihre neue Heimat zu bauen. - Brücken in die neue Heimat: Der Integrationslotse Mehrdad Zaeri Original-Titel: Brücken in die neue Heimat Laufzeit: 30 Minuten Genre: Religionsmagazin, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets