Expedition in die Heimat - Eine Wanderung ans Weltende - unterwegs von Bad-Marienberg nach Altenkirc Heute | SWR BW | 08:05 - 08:50 Uhr

Einsame Wanderungen in urtümlichen Waldgebieten, Stille im Klosterleben, Meditation, Yoga-Angebote, Kneippen sowie Klangschalen-Versuche: Die Stadtpflanze Anna Lena Dörr erlebt, wie Landschaft und gewachsene Traditionen in Menschen Veränderungen bewirken können. Ruhe und innere Einkehr beim Reisen statt Hektik und Stress im Alltag. In einem täglichen Blog wird sie von dieser Reise berichten. Original-Titel: Expedition in die Heimat Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reisemagazin, D 2017