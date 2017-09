Der Viehbaron Bart Jason beauftragt den berühmt-berüchtigten Revolverhelden und Söldner Cole Thornton damit, die Siedlerfamilie MacDonald für ihn einzuschüchtern. Als Thornton in der kleinen Stadt El Dorado ankommt, wo die Familie ansässig ist, trifft er auf einen alten Freund, den Sheriff J.P. Harrah. Da der Sheriff ihn über die wahren Beweggründe des Viehbarons aufklärt, lehnt Thornton den Job ab. Im Grenzstädtchen trifft Thornton auf den jungen Mississippi, der noch eine Rechnung mit einem der Handlanger des zweiten berühmten Revolverheldens der Region, Nelse McLeod, offen hat. Die beiden freunden sich an, und Thornton hilft Mississippi bei seiner Rache. Dabei erfahren sie, dass McLeod nun den von Thornton abgelehnten Auftrag gegen die MacDonalds ausführt. Der Moment scheint günstig, da Sheriff J.P. Harrah wieder einmal sturzbetrunken ist. Begleitet von Mississippi versucht Thornton, noch vor McLeod in El Dorado zu sein, um den Sheriff auszunüchtern und den Kampf gegen McLeod und seine Handlanger aufzunehmen. Ein amüsantes Abenteuer beginnt, begleitet von markigen Sprüchen und jeder Menge Schießereien ... [Zusatzinfo]: