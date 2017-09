NAS: Time Is Illmatic Heute | Sky Arts | 06:20 - 07:45 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt 1994 erscheint das Album "Illmatic", ein Meisterwerk des Hip Hop. Die Texte bringen das Lebensgefühl einer ganzen Generation junger schwarzer US-Amerikaner zum Ausdruck. Der Verfasser ist ein 19-Jähriger aus der New Yorker Sozialbausiedlung Queensbridge und gehört seitdem zu den bedeutendsten Rappern: Nasir Jones alias Nas. Nas rappt z.B. vom Briefwechsel mit einem inhaftierten Nachbarn, vom Tod seines besten Freundes und der Crack-Epidemie. Diese Dokumentation von dem Multimediakünstler One9 vermittelt einen Eindruck von den sozialen Verhältnissen in New York City Anfang der 90er-Jahre und erzählt die Geschichte von "Illmatic". Original-Titel: Time Is Illmatic Laufzeit: 85 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2014 Regie: One9 FSK: 12 Schauspieler: Nas Herself Mrs. Braconi Himself Fab 5 Freddy Herself Alicia Keys Herself Faith Newman Himself Q-Tip