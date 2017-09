Mungo lernt fliegen: Grizel fliegt auf Mungos Rücken durch Apfelstern und bewirft Digby mit Blaubeeren. Dabei passt Mungo einen Moment nicht auf und sie krachen in die Bäume. Danach kann Mungo nicht mehr fliegen. Digby setzt alles daran, ihm das Fliegen wieder beizubringen. Als Mungo herausfindet, dass sein Lehrer selber gar nicht fliegen kann, stellt er alles in Frage. Doch als Digby die Klippe hinunterstürzt, um seinen Flugdrachen zu fangen, ist auf Mungo wieder Verlass. Zeit zum Wachsen: Digby möchte herausfinden, wie viel er im letzten Jahr gewachsen ist. Immer zum Frühlingsanfang stellt er sich an seinen Messlatten-Baum. Doch es sieht so aus, als sei er nicht gewachsen! Er reicht genau bis an die letzte Markierung. Da schlägt Fizzy ihm vor, dass sie ihn einfach größer zaubert. Ausnahmsweise gelingt der Zauber auf Anhieb. Doch Digby wird so groß, dass er in Fizzys Haus feststeckt. Welch Aufregung!