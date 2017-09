Auch in diesem Jahr ist Baden-Baden Schauplatz des SWR3-New-Pop-Festivals. In einer einzigartigen Show präsentieren Das Erste und Barbara Schöneberger in einem Special Newcomer und internationale Weltstars im berühmten Festspielhaus in Baden-Baden. Ein Höhepunkt ist die Verleihung des SWR3-Pioneer-Of-Pop-Awards. Ein Abend voller Überraschungen, spektakulärer Duette und unterhaltsamer Aktionen.