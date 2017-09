Spezial Schönheit durch OP: Vorsicht bei Billiganbietern Warum mit den Zeichen der Zeit, mit großen oder kleinen Schönheitsfehlern leben, wenn es doch die Möglichkeit der Korrektur gibt? Offenbar stellen sich immer mehr Menschen diese Frage, die Zahl der Schönheitsoperationen nimmt weiter zu. Doch für nicht wenige Menschen gibt es danach ein böses Erwachen, die Komplikationsrate bei derartigen Eingriffen ist hoch. Ein Grund dafür ist, dass die Berufsbezeichnung Schönheitschirurg noch immer nicht gesetzlich geschützt ist. Und inzwischen drängen viele Billiganbieter auf den Markt. "Visite" mit einem Beitrag über Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von Schönheitsoperationen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Herzinfarkt: Symptome erkennen und schnell handeln Brustschmerzen, Schweißausbruch, Todesangst: Pro Jahr erleiden rund 400.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt, etwa 145.000 davon sind Frauen. Ein Herzinfarkt endet häufig immer noch tödlich, vor allem deshalb, weil bis zur Behandlung zu viel Zeit verstreicht. Es ist also von größter Wichtigkeit, die Symptome eines Infarktes zu erkennen und sofort den Rettungsdienst zu alarmieren. Aber welche sind die typischen Anzeichen? Und wie unterscheiden sie sich bei Männern und Frauen? Einen Herzinfarkt schnell erkennen und richtig handeln, das "Visite"-Thema der Woche. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Thema der Woche: Herzinfarkt: Symptome erkennen und schnell handeln