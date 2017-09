Der Filmautor stellt die Landschaft, das Handwerk, die Traditionen und die kulinarischen Genüsse der Gasthöfe im Alpenraum vor. In dieser Folge reist Werner Teufl durch den Pfaffenwinkel, macht Station in Steingaden, besucht das Welfenkloster, die Bergwetterstation und eine historische Kegelbahn. Zwischendurch genießt er zünftige Brotzeiten und die regionalen Spezialitäten der Gaststätten. - Wildfleischpflanzerl vom Hirsch und vom Wildschwein mit Süßkartoffelrösti und Pfifferlingen in Rahmsoße (Lindenhof in Steingaden)