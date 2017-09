Ring of Fire - Flammendes Inferno Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | Katastrophenfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Eine Ölfirma hat ihre Bohrer tief ins Erdinnere vorangetrieben. So tief, dass es auf einmal zu unheimlichen Detonationen kommt. Während die Geschäftsführung noch beteuert, nichts mit den gefährlichen Vulkanausbrüchen zu tun zu haben, sollen Experten gegensteuern. Dr. Cooper und die Umweltschützerin Emily enttarnen die skrupellosen Machenschaften der Industrie. Da bahnt sich weiteres Unheil an. Original-Titel: Ring of Fire: Night 1 Laufzeit: 115 Minuten Genre: Katastrophenfilm, USA 2012 Regie: Michael Vickerman, Paul Shapiro FSK: 12 Schauspieler: Dr. Matthew Cooper Michael Vartan Emily Booth Lauren Lee Smith Oliver Booth Terrance Quinn Lauren Bowler Hector Janen Ian Tracey Audrey Lee Agam Darshi