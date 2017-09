Das sind die Auftritte der Kandidaten in der dritten Show von 'Dance Dance Dance': Die beiden Schauspieler Christine Neubauer (55) & Gedeon Burkhard (48) Duo: 'Lean On'/ Major Lazor & DJ Snake ft. MO Solo Christine Neubauer: 'Material Girl'/ Madonna Die Sängerinnen Sandy Mölling (36, 'No Angels') & Bahar Kizil (28, 'Monrose') Duo: "Run The World" (AR)/ Beyoncé Solo Sandy Mölling: 'Express'/ Christina Aguilera (aus dem Film Burlesque) Model und Schauspieler Marc Eggers (30) & Model Aminata Sanogo (22) Duo: 'Marilyn Monroe'/ Pharrell Williams Solo Marc Eggers: 'It's Like That'/ RUN-D.M.C. vs. Jason Nevins Die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) & Prince Damien (26) Duo: 'It's Gonna Be Me'/ N SYNC Solo Prince Damien: 'Applause'/ Lady Gaga Die zwei Olympiateilnehmer im Kunstturnen Marcel Nguyen (29) & Andreas Bretschneider (27) Duo: '#That Power' (AR)/ Will.I.am ft. Justin Bieber Solo Marcel Nguyen: 'Rock DJ'/ Robbie Williams Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) & Ehefrau Suzan (30) Duo: 'Work Song'/ Hozier Solo Suzan Odonkor: 'Atemlos'/ Helene Fischer Top oder Flop - darüber entscheidet allein die 'Dance Dance Dance'-Jury! Nach jeder Performance vergeben Ruth Moschner, DJ Bobo und Cale Kalay bis zu 10 Punkte. Am Ende der Show gilt: Das Team mit der niedrigsten Gesamtwertung muss den Wettbewerb verlassen. Alle Videoclips von den Highlights zu "Dance Dance Dance" finden die Zuschauer exklusiv bei RTL.de. Die Show in voller Länge gibt es im Anschluss an die Sendung bei TVNOW zu sehen. Exklusive Infos, Bilder und Hintergrund-Stories zur Show gibt es bei RTL.de und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von 'Dance Dance Dance'. - Beyoncé, Robbie Williams und jede Menge Spaß: Das ist die dritte Show von "Dance Dance Dance"