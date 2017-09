Die Kleinen und die Bösen Morgen | ONE | 01:25 - 02:55 Uhr | Tragikomödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Hotte ist mit Abstand der dreisteste Gauner, der das Büro von Bewährungshelfer Benno jemals betreten hat. Als Hotte auch noch das Sorgerecht für seine beiden Kinder Dennis und Jenny erhält, sieht Benno rot. Auf keinen Fall darf Hotte mit ihnen in eine gemeinsame Wohnung ziehen und deren Erziehung übernehmen. Zwar interessiert diesen anfangs nur das Kindergeld, doch dann findet er langsam Gefallen an dem Zusammenleben mit seinen Kindern und dem festen Wohnsitz. Inzwischen entwickelt Benno eine ungeahnte Energie, um das neue Leben von Hotte zu verhindern. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Tragikomödie, D 2015 Regie: Markus Sehr FSK: 12 Schauspieler: Benno Christoph Maria Herbst Hotte Peter Kurth Rolf Pasquale Aleardi Jenny Emma Bading Anabell Dorka Gryllus Frau Pohl Traute Hoess Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets