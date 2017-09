Abenteuer Erde: Die Tricks des Überlebens - 2. In der Savanne Heute | WDR | 14:30 - 15:15 Uhr | Dokureihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die kleinen und großen Lebewesen in der afrikanischen Savanne haben die verschiedensten Überlebensstrategien. Tieren und Pflanzen entwickelten dabei ganz erstaunliche Symbiosen miteinander. Die afrikanischen Akazien beispielsweise nutzen die stickstoffreichen Termitenhügel nicht nur als Keimhilfe, und die bissigen Ameisen halten auch Elefanten und Giraffen von den süßen Baumfrüchten fern. - Die Tricks des Überlebens (2/3): In der Savanne Original-Titel: Abenteuer Erde Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, GB 2012 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets