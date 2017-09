Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. - Nach dem Erdbeben in Mexico: Dramatische Suche nach Überlebenden in eingestürzter Schule - Missglückte Werbeaktion: Mitarbeiterin einer Agentur stürzt vom Bismarck-Denkmal. Freiheit, Abenteuer, Liebe: Stars feiern Pferdefilmpremiere "Rock my heart". Show als politisches Spektakel: Pink-Floyd-Sänger Roger Waters auf Welttournee - Arnold Schwarzenegger an der Orgel: Im Dom von Passau erfüllt er sich einen Jugendtraum.