"Außenseiter Spitzenreiter" bringt sie zurück in die Kindheit. Familie Schenker hat in Glauchau Millionen von Legosteinen gesammelt und baut damit in der leerstehenden Etage eines Kaufhauses eine ganze Stadt. Im Mansfelder Land trifft Moderatorin Madeleine Wehle auf außergewöhnliche Sportler, die Platzbahnkegler. Diese 800 Jahre alte Vorform des Kegelns wird nur noch in acht Orten gespielt. Außerdem hat "Außenseiter Spitzenreiter" in Neugersdorf Stopp gemacht und Gerhard Hermann samt seinem besonderen Mitbewohner getroffen. Seit 18 Jahren wohnt die Kröte Fridolin in seinem Keller. Die beiden haben sich so aneinander gewöhnt, dass sich Fridolin streicheln lässt und sogar auf seinen Namen hört. Und es wird märchenhaft: Steffen Modrach eifert in der Nähe von Herzberg seinem Idol Friedensreich Hundertwasser nach und verwandelt sein Haus Stück um Stück in ein Märchenschloss aus dem Reich der Fantasie. Seit 45 Jahren und über 400 Folgen beantwortet "Außenseiter Spitzenreiter" skurrile und außergewöhnliche Fragen der Zuschauer. Die Sendung porträtiert Menschen mit besonderer Begabung oder abgefahrenen Hobbys, mit schrägen Erfindungen und ungewöhnlichem Wissen. Hinweise oder Infos über Außenseiter, die das Zeug zum Spitzenreiter haben, bitte an aussenseiterspitzenreiter@mdr.de oder facebook.com/aussenseiterspitzenreiter.