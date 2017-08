Im Laufe der letzten 400 Jahre hat sich Amsterdam, die Stadt der Kanäle, kaum verändert. Im 17. Jahrhundert fanden Juden und Protestanten in der freien Stadt Zuflucht vor religiöser Verfolgung. Auch bei der Entstehung des Kapitalismus spielte Amsterdam eine wichtige Rolle. Die Stadt war ihrer Zeit schon immer einen Schritt voraus. Um die Geschichte Amsterdams zu verstehen, reist Sophie Massieu zurück in das Goldene Zeitalter der Niederlande. Noch heute werden unweit der Stadt jene Schiffe nachgebaut, die die Niederlande damals zur größten Handelsmacht der Welt aufsteigen ließen. Sophie Massieu erkundet dort den Einfallsreichtum der damaligen Handwerker und erhält Einblick in die straffe Organisation, die erforderlich war, um auf den 50 Metern langen Schiffen bis zu 300 Passagiere zu befördern. Amsterdam entwickelte sich damals zur Hauptstadt des Welthandels. Da die Bevölkerung rasant wuchs, musste die Stadt vergrößert werden. Der Direktor des Kanalmuseums erläutert Sophie den Ausbau der Stadt anhand der berühmten Grachten, die zum Welterbe der UNESCO gehören. Nach und nach wurden zwischen den Kanälen Häuser gebaut. Weil die verfügbare Fläche begrenzt war, entstanden hohe, schmale Häuser, die auch heute noch den Charme Amsterdams ausmachen.