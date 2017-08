Sophie Massieu reist in den naturbelassenen baltischen Staat Lettland. Kalte, harte Winter und die "weißen Nächte" im Sommer sind charakteristisch für diese traditions- und kulturreiche Region. Am Beispiel der Hauptstadt Riga und ihrer Vororte zeigt sich die Naturverbundenheit der Letten. Am Strand von Jurmala sucht Sophie Massieu mit Ieva nach Bernstein, der hier auch "das baltische Gold" genannt wird. Weiter geht es dann entlang der Küste an alten traditionellen Holzhäusern vorbei, die insbesondere für die kleine Insel Kipsala direkt gegenüber der Altstadt von Riga charakteristisch sind. Neoklassizismus, Neobarock und Jugendstil prägen das Bild der Insel. Auf ihrer Reise wird die blinde französische Journalistin von der mit der Restaurierung vieler Bauwerke beauftragten Architektin Zaiga Gaile begleitet. Zum Schluss gönnt sich Sophie Massieu noch einen Wellnessbesuch in einer lettischen Sauna. Hier wird mit Birkenwasser aufgegossen, in dem zuvor die zum Abschlagen der Haut verwendeten Birkenbüschel eingeweicht wurden. Eine Wohltat für die Sinne!