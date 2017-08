Dieses Mal nähert sich Sophie ihrem nächsten Ziel vom Wasser aus. Das an der Ostsee und den Ufern der Newa gelegene Sankt Petersburg wurde von Peter dem Großen gegründet. Der Zar liebte das Meer. Innerhalb von nicht einmal zehn Jahren wurde die Hafenstadt dem Sumpfland abgerungen - ein gigantisches Projekt. Auch heute noch prägt das Wasser der Flüsse und des Meeres die Bewohner von Sankt Petersburg und ihre Geschichte. Nach der Besichtigung der Eremitage in Begleitung der Konservatorin Marina Georgiewna, von der Sophie Massieu mehr über Peter den Großen erfährt, geht sie mit den Schiffsjungen und dem Kapitän an Bord des Schulschiffes des Marinegymnasiums. Dort lernt sie, wie man einen Palstek knüpft. Der Knoten wird beispielsweise bei Mann-über-Bord-Rettungsmanövern eingesetzt. Auf ihrem Weg entlang der Kanäle macht Sophie einen Abstecher in die Nikolaus-Marine-Kathedrale, eine der 700 Kirchen, die das Stadtbild prägen. Das Meer ist Teil der Seele Sankt Petersburgs. Seine kobaltblaue Farbe spiegelt sich in der Stadt wider und wurde auch von der ältesten kaiserlichen Porzellanmanufaktur Russlands aufgegriffen. Dort stellt Sophie als Andenken eine Teetasse mit Bildern der Stadt her.