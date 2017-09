Viele Jahre, nachdem Amir aus seinem Heimatland nach Amerika ausgewandert ist, wird er an einen alten Vorfall erinnert. Damals lebte er als Junge wohlbehütet in wirtschaftlich besten Verhältnissen in Afghanistan. Eines Tages hat er seinem besten Freund, dessen Vater Amirs Vater diente, aus Angst seine Hilfe verweigert. Nun könnte Amir seine Tat sühnen.