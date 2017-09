Ein alter Fischer bewohnt mit einem jungen Mädchen ein auf dem Meer ankerndes Boot. In drei Monaten, an ihrem 17. Geburtstag, will er sie heiraten. Doch dann geschehen unvorhergesehene Dinge. Das Datum steht seit Langem fest. Der Fischer kauft ein rotes Kleid für die Hochzeit und streicht Abend für Abend einen weiteren Tag aus dem Kalender. Nähern sich Angler dem Mädchen, schießt er mit Pfeil und Bogen auf sie. Der Bogen ist aber nicht nur eine Waffe. Der Fischer benutzt ihn ebenso virtuos als Orakel wie als Musikinstrument. Dank der Macht des Bogens beschützt und bezaubert der Alte das Mädchen mit Pfeilen und Melodien. Ihre Verzauberung schlägt allerdings jäh um in entschiedenen Protest, als sie sich in einen jungen Besucher verliebt, der ihr seinen MP3-Player schenkt. Nun hört sie andere Musik. Der Kampf, der daraufhin zwischen den beiden rivalisierenden Männern ausbricht, folgt archetypischen Mustern. Der jüngere Mann kann die Auseinandersetzung schließlich für sich entscheiden. Doch der Alte trägt auf seine Weise ebenso den Sieg davon. In seinem spirituellen Liebesdrama "Hwal - Der Bogen" zeigt Kim Ki-duk mit grausam-schönen Bildern, dass der Sieg des Jüngeren über diesen väterlichen alten Bogenschützen am Ende auf überraschende Weise ambivalent bleibt. Erneut erzeugt der koreanische Autorenfilmer Spannung aus der radikalen Beschränkung. Das Nichtgesagte und Angedeutete fesselt den Zuschauer. Ohne nackte Haut zu zeigen, wirkt der Film auf poetische Weise sinnlich.