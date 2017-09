Die Deutschen Heute | 3sat | 15:30 - 16:15 Uhr | Geschichtsdoku Infos

Als Otto I. in der Pfalzkapelle von Aachen zum König gekrönt wurde, ließ er sich nach altem Brauch von den deutschen Fürsten huldigen. Um solche Ehrerbietung musste er künftig allerdings ringen, denn immer wieder lehnten sich die Territorialherrscher gegen den Monarchen auf. Würde es dem späteren Kaiser gelingen, dem aus den Stämmen der Sachsen, Bayern, Schwaben und Franken erwachsenden Volk ein eigenes Selbstbewusstsein zu geben, als Deutsche? Untertitel: Otto und das Reich Laufzeit: 45 Minuten Genre: Geschichtsdoku, D 2008 Regie: Christian Twente Folge: 1 Schauspieler: Otto der Große David C. Bunners Narrator Hans Mittermüller Himself - Historian Gerd Althoff Himself - Historian Stefan Weinfurter