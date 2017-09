Von der Moselquelle in den Vogesen geht es hinunter ins Tal. Die Kamera sucht sich ihren Weg durch dichtbewachsene Wälder mit einer stetig anwachsenden Mosel. Der kleine Bergbach des Quellgebiets ist bereits in Épinal zu einem richtigen Fluss angewachsen. Der Name der Stadt ist in ganz Frankreich mit den nach ihr benannten Bilderbogen, den Images d' Épinal, verbunden. In Neuves-Maisons erleben die Zuschauer den ersten Schleusenwärter bei der Arbeit im Kontrollturm. Nach Feierabend begleitet die Dokumentation Claude Touvenant zum Dämmerschoppen auf lauschigen Seitenarmen der Mosel. Schafherden weiden am Ufer, Schmetterlinge schwirren durch die Luft und die alte Stahlkocherlandschaft Lothringens ist an diesem Moselabschnitt erstaunlicherweise auch ein Blumenparadies. Metz entdeckt der Film mit Hausbootkapitänin Isabelle Lapasin. Mehr als 13.000 Lampen und Scheinwerfer lassen die französische Moselhauptstadt jeden Abend rund um ihr Hausboot erstrahlen - ein visuell magischer Moment zum Abschluss des ersten Teils der Dokumentationsreihe.