Der Einkaufsladen: Albert hat verschlafen. Dabei wollen doch alle einkaufen. Vor allem Fizzy, die unbedingt Zutaten für ihren Feenkuchen braucht. Albert lässt sich aber nicht wecken. Also beschließt Digby, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Grummel hilft und Chips bringt die Waren heran, die er in Kisten vor Alberts Laden gefunden hat. Die Geschäfte laufen so gut, dass Digby und Grummel vergessen zu kassieren. Und dann taucht auch noch Albert auf. Nüsse im Fass: Fizzy möchte Chips ein ganzes Fass voller Nüsse schenken, weil er ihr am Vortag welche für ihren Kuchen gegeben hat. Leider ist sie zu schwach, um das Fass hoch in Chips Baumhaus zu tragen. Darum bittet sie Digby und Grummel um Hilfe. Aber es soll eine Überraschung für Chips werden! Deshalb fängt Fizzy das Eichhörnchen ab. Sie versucht es aufzuhalten, während Digby und Grummel mit dem Transport des Fasses ins Baumhaus so ihre Schwierigkeiten haben.