Geplantes Thema: - Was ist Duftmarketing? Der angenehme Geruch von Kaffee, der uns morgens in die Nase steigt, ist gar nicht so natürlich, wie wir vielleicht denken. Geruch wird gezielt in der Werbung eingesetzt. Wie das funktioniert, zeigt Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch". - Was ist Duftmarketing?