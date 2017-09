Jan und Sara beschließen, die Schwangerschaft noch für sich zu behalten. Doch ein cleveres Pubertier kann eins und eins zusammenzählen. Carlas Reaktion ist drastisch: Sie zieht aus. Und wer eignet sich als Unterschlupf besser als Oma, die gerade verlassen wurde. Doch schnell wird Carla klar, dass das keine gute Entscheidung war. Denn Oma Gisela befindet sich im Ausnahmezustand. So einfach lässt sie sich nicht gegen eine Jüngere austauschen. Schon gar nicht gegen diese Heidi, die Geliebte ihres Mannes Eberhard. Jan hat eine eher unrühmliche Vergangenheit mit ihr. Doch dies versucht er für sich zu behalten und vermeidet jedwede Begegnung mit ihr. Schließlich hat er neben dem Stress mit Carla noch die Familie mit seinen Kolumnen zu ernähren. Der Hausbau sprengt die finanziellen Mittel immer mehr, was nicht zuletzt auch an Jans zur Hysterie neigende Schwester Julia liegt, die als Architektin mit dem Projekt überfordert zu sein scheint. Auch Nick, Carlas kleiner Bruder, braucht von Zeit zu Zeit etwas Aufmerksamkeit. Wenn ihn doch wenigstens sein Vater Eberhard unterstützen würde.