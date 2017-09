Die Tour der Weltranglistenturniere im Snooker startet für die Saison 2016/17 mit dem Riga Masters in Riga (LAT) und den Indian Open in Hyderabad (IND). Vom 25. bis 31. Juli steht in China das dritte Saison-Turnier an, bei dem es Punkte für die Weltrangliste zu gewinnen gibt. Eurosport überträgt das Turnier LIVE und exklusiv. Bei den letzten World Open in Haikou (CHN) 2014, gewann der Engländer Shaun Murphy mit 10:6 im Finale gegen den amtierenden Weltmeister Mark Selby aus Leicester (ENG). Die beiden Vorjahresfinalisten wollen auch in diesem Jahr bis ins Finale kommen. Doch die Konkurrenz ist groß, spielen mit Stuart Bingham und Judd Trump auch der Weltranglisten-Zweite und Dritte in Yushan mit um den Sieg. Die Zuschauer im Südosten Chinas freuen sich vor allem auf Ding Junhui. Erst kürzlich wurde der "Star of the East" bei der Weltmeisterschaft in Sheffield Zweiter. Im WM-Finale verlor der 29-jährige mit 14:18 gegen Mark Selby. Bei den World Open könnte es zu einer Neuauflage des WM-Finals kommen.