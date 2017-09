Lustig, hintergründig, satirisch und voller Pointen, das ist "Kabarett aus Franken", moderiert von Ingo Appelt. In einer raffinierten Mischung aus präziser Beobachtung des tagespolitischen Zeitgeschehens und ausgefuchsten Kommentaren über die Verrücktheiten des Alltags nimmt er kurzweilig, glaubwürdig und höchst unterhaltsam alles unter die Lupe, was ihn so bewegt. Als Gäste sind diesmal bei Ingo Appelt dabei: Django Asül - wie immer wird er ein politisch-kabarettistisches Feuerwerk abfackeln. Wolfgang Trepper traktiert meckernd und polternd das Humorzentrum seiner Mitmenschen. Thomas Reis kommentiert mit grandiosen Wortspielereien und meilenweiten Gedankensprüngen das Weltgeschehen. Helmut A. Binser, Shooting-Star und Musik-Kabarettist aus dem Bayerischen Wald, gibt augenzwinkernd zu allem seinen Senf dazu.