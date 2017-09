Bei einem Drogenschmuggel der Hamburger Unterweltgröße Tarek Rahmani geraten der Gangster Jan Starck und sein Zwillingsbruder, der Bulle Jesko Starck, zwischen die Fronten. Jesko stirbt in Jans Armen, nimmt seinem Bruder noch ein Versprechen ab: Jan soll sich um Jeskos Familie kümmern, und vor Rahmani in seinem Leben untertauchen. Am nächsten Tag tritt Jan seinen Dienst bei der Mordkommission an.