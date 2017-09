Diesmal kommt es vor allem für Paul dicke: Sein bester Kumpel aus Schulzeiten, Louis Haas, braucht dringend medizinische Hilfe - genauer gesagt, braucht er ein Spenderherz. Doch die Hoffnung darauf wird ihm durch skrupellose Organhändler genommen. Für Paul ist sofort klar, dass er seinen alten Freund nicht hängen lässt. Schließlich war er in jener schicksalhaften Sommernacht dabei, als die beiden einen Fehltritt begingen, der Louis bis heute verfolgt. Doch Paul bringt sich mit seinen Aktionen in Teufels Küche. Für Semir beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit: Er bangt um die lebensrettende Not-OP für Louis und gleichzeitig muss er Paul raushauen, der zum Ziel einer erbarmungslosen Hetzjagd wird. Dabei legen sich die beiden nicht nur mit einem skrupellosen Organhändler an, sondern auch mit den eigenen Kollegen...