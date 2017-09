Eine Sendung hat die Welt erobert - "Ninja Warrior" läuft seit 20 Jahren in vielen Ländern. Das Original "Sasuke" stammt aus Japan. Aber warum wollen so viele Menschen weltweit es sich selbst beweisen, wie sportlich sie sind? Und wie hart ist der Parcours in Deutschland im internationalen Vergleich? Wir zeigen u. a. die ausgefallensten Kandidaten aller Länder - von ganz nackt bis extrem verkleidet, von alt bis jung: 'Ninja Warrior - Das Phänomen'.