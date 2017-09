Die größte Insel der Welt wird von einem kilometerdicken Eispanzer in die Erdkruste gedrückt. Geschmolzen würde er weltweit die Meeresspiegel um fast 20 Meter anheben. Klimajournalistin Bernice Notenboom paddelt mit Forschern zu einer Eiszunge, die in den vergangenen zehn Jahren schneller abgeschmolzen ist als in einhundert Jahren zuvor. Die Temperaturen in Grönland lagen 2014 bis zu 16 Grad höher als in den Jahren zuvor, der Tauprozess beschleunigt sich.