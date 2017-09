Castigliano, cholerischer Boss einer nordafrikanischen Spedition, engagiert für einen Spezialauftrag den Fernfahrer John Steiner einen mysteriösen Typen mit gefälschten Papieren. Der lässige Rocco und seine Kumpels dagegen arbeiten schon lange für Castigliano. Dass ein Fremder den Auftrag bekommt, geht ihnen gegen den Strich. Doch Steiners Fahrt findet gar nicht statt. Nach durchzechter Nacht ist der nagelneue Lkw samt Ladung verschwunden. Schnell wird klar, dass Rocco mit seiner Freundin Pepa den Wagen entführt hat. Beladen mit geschmuggelten Waffen ist das Fahrzeug auf dem Weg zur Staatsgrenze, wo ein Deal über 100.000 Dollar stattfinden soll. Tobend vor Wut hetzt Castigliano Roccos langjährigen Freund Marec gegen eine hohe Belohnung dem Laster hinterher. Auf Verfolgerseite kommt noch der inzwischen entlassene Steiner dazu, der sich für den Verdienstausfall rächen will. Unter der brennenden Sonne der Sahara beginnt eine wilde Verfolgungsjagd voller Action und Abenteuer, an der eine Männerfreundschaft beinahe zerbricht und an deren Ende ein Betrüger zum Betrogenen wird. Verneuil gelang ein durchweg spannender, unterhaltsamer Film, ein energiegeladener Schlagabtausch zwischen Ventura und Belmondo vor der grandiosen Landschaftskulisse Marokkos. Besonders stolz soll der Regisseur auf das halsbrecherische, kurvenreiche Wettrennen durch die Wüste gewesen sein, das "ganz ohne Tricks" aufgenommen worden sei. "Ein amüsanter Abenteuerfilm, der durch seine brillante Inszenierung und einen exzellenten Hauptdarsteller das Gros des Genres überragt." (film-dienst)