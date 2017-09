Fremdgehen, das erste Kind, andere Erwartungen für viele Paare werden solche Konflikte zum Scheidungsgrund. Was etwa tun, wenn sich die Schwiegereltern zu sehr in das Paarleben einmischen? Die Schwiegereltern wissen es natürlich besser, geben ungefragt Rat und mischen sich ein. Ob beim Haushalt oder bei der Kindererziehung. Mit jedem vermeintlich gut gemeinten Tipp wachsen die Spannungen. Das bringt Paare oft an den Rand der Verzweiflung. Wie bewältigen Paare ihre Konflikte? Ein unbedingtes "ja" zum anderen ist die Voraussetzung, sonst geht es nicht, sagen alle im Gespräch. Und wie Paartherapeut Dr. Klaus Heer erklärt, braucht man in Krisenzeiten ein offenes Ohr und ein offenes Herz füreinander, um einen Neuanfang zu wagen.