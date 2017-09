Leonie Böger wird beim Joggen von einem Auto angefahren und stirbt noch am Unfallort. Es ist nicht eindeutig: Ist die junge Frau unachtsam gewesen oder tatsächlich vors Auto geschubst worden? Leonie war lebensfroh, jung und allseits beliebt. Doch schnell ist klar, sie ist mit Absicht gestoßen worden. Die Kommissare fragen sich, wer der sympathischen Frau so hinterhältig aufgelauert hat und vor allem, warum? Leonies Herzensprojekt, "Lass das mal die Oma machen", war ein Strickladen, in dem sie zusammen mit älteren Damen bunte Mützen strickte. Hier ging es mehr um das gemeinsame Miteinander als darum, Geld zu verdienen. Jedoch stellt die SOKO fest, dass Leonie mit sämtlichen Rechnungen sowie Miete und Strom im Rückstand gewesen ist. Hat ihr Herzensprojekt sie in Schwierigkeiten gebracht? Dann rückt Leonies Ex-Freund Steffen Dreyer ins Visier der Ermittler. Leonie hat seinen Heiratsantrag in aller Öffentlichkeit abgelehnt und den Steuerberater damit zutiefst gedemütigt. Sind beide darüber in Streit geraten? Wollte er sich so für die Blamage rächen?