Welche Probleme brennen jungen Menschen vor der Bundestagswahl besonders unter den Nägeln? Was erwarten sie von der Politik? Und wie steht es um ihr eigenes Engagement? Diesen und vielen weiteren Fragen geht YouTube-Star Felix von der Laden nach. Für das ZDF reist er als Reporter durch Deutschland, um die politische Stimmung aus Sicht von Jung- und Erstwählern zu erkunden. Im Mai hatte Felix von der Laden seine Millionen Jugendliche umfassende Community aufgefordert, ihm zu schreiben: "Was ärgert Euch? Was nervt Euch? Wovor habt Ihr Angst?" Die Themen, die in den Kommentaren am häufigsten angesprochen wurden, greift er in sechs Web-Reportagen und einer 45-minütigen Dokumentation auf. Er beschäftigt sich unter anderem mit Populismus und der AfD, mit Terrorangst und innerer Sicherheit, mit Bildungspolitik und sozialer Gerechtigkeit, mit Cybersicherheit und Flüchtlingspolitik. Felix von der Laden besucht marode Schulen, eine Rentner-WG und ein 18-jähriges Computer-Genie. Er trifft Migranten, junge Polizisten und Flüchtlingshelfer. Auch ehemalige Politiker stehen auf seiner Besuchsliste: Marina Weisband, 2016 bei der Piraten-Partei ausgestiegen, aber für viele nach wie vor eine Netzikone. Und Heiner Geißler, der auch mit 87 Jahren noch immer politisch und gesellschaftlich aktiv ist und den Spagat schafft zwischen seinen Mitgliedschaften in der CDU und im globalisierungskritischen Netzwerk "attac".