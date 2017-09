Ein Obdachloser wird brutal in Brand gesteckt und ein Video davon ins Netz gestellt. Kommissar Heldt kommt dem Internet-Nachwuchsstar Florian von Haben, alias FloFame, schnell auf die Spur. Doch der Schüler, der auf seinem erfolgreichen Videokanal mit sogenannten Pranks ahnungslosen Passanten Streiche spielt, bestreitet die Vorwürfe. Er behauptet, dass jemand gezielt seine Karriere zerstören will. Hauptkommissar Grün bleibt skeptisch, Heldt neugierig. Wollte sich etwa Florians ärgster Konkurrent bei der Agentur Mediajuice, der exzentrische Beauty-Blogger Luca Limoni, an ihm rächen? Der musste sich seine prachtvollen Haare abschneiden, weil Flo sein zu testendes Haarpflegeprodukt gegen Kleber ausgetauscht hatte. Oder hat Flos ehemaliger Manager Ralf Elmau das Video gemacht, um seinen abtrünnigen Klienten einzuschüchtern? Während Heldt nicht nur ein Makeover von Luca über sich ergehen lassen muss, um den gefährlichen Täter in der exzentrischen Welt der Internetstars aufzustöbern, trifft Staatsanwältin Ellen Bannenberg privat eine schwere Entscheidung. 18 neue Folgen "Heldt" werden mittwochs um 19:25 Uhr ausgestrahlt.