Mehr Termine Inhalt England, 13. Jh.: König Edward I. reißt die Herrschaft über Schottland an sich. Highlander William Wallace schwört Rache an den Besatzern, die seine Familie ermordet haben. Als Anführer einer Armee aus Bauern und Grundbesitzern entfesselt er einen erbitterten Freiheitskampf. Laufzeit: 210 Minuten Genre: Historienabenteuer, USA 1995 Regie: Mel Gibson FSK: 12 Schauspieler: William Wallace Mel Gibson Prinzessin Isabelle Sophie Marceau König Edward I. Longshanks Patrick McGoohan Robert the Bruce Angus MacFadyen Hamish Campbell Brendan Gleeson Murron MacClannough Catherine McCormack