Judith (27) und Max (31) sind zusammen mit ihrer Tochter Mathilda (4) ein eingespieltes Team. Ungeplant - aber nicht ungewollt - ist Mutter Judith erneut schwanger geworden. Eine große Umstellung für Mathilda. Das Kindergartenkind ist nur zu gern die Prinzessin im Haus. Doch das erwartete Söhnchen wird bei ihren Eltern nun im Mittelpunkt stehen. Ob die selbstbewusste Vierjährige da mitspielen wird? Mutter Cristina (42) hat vor sechs Monaten ihren jüngsten Sohn Ben mit ihrem Partner Sebastian (45) bekommen. Ben ist neben Max (7) und Teo (6) das Nesthäkchen der deutsch-kolumbianischen Familie. Max und Teo sind ganz begeistert von ihrem kleinen Bruder, doch spüren sie schon jetzt die kommende Verantwortung. Werden die beiden Brüder damit umgehen können? Und auch die dreiköpfige Familie um Zora (25) und Marvin (28) sind jetzt einer mehr: Der kleine Nil ist seit acht Monaten auf der Welt und das zweite Kind neben Jaro (5). Den Abstand zwischen beiden Kindern empfinden die beiden Eltern als perfekt - doch empfindet das auch Jaro so? Der Strahlemann im Haus ist zwar ganz verliebt in seinen kleinen Bruder, doch nun muss er seine Mutter teilen. Findet sich Jaro in der neuen Familienkonstellation zurecht?