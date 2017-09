Tatkräftig betreibt Caro ihren Kiosk. Doch die junge Frau kann nicht rechnen, so steht das kleine Unternehmen bald vor der Pleite. Caro sucht Hilfe in dem Rechenkurs des etwas weltfremden Physikers Florian. Zur gleichen Zeit kehrt Martin, der Bruder von Caros Vater Wolfgang, nach langem Auslandsaufenthalt nach Traunstein zurück. Er will sich endlich wieder mit seinem Bruder versöhnen.