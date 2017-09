Sonja Zietlow präsentiert 'Die 25 packendsten Augenblicke-live on camera'! Im Top 25 Ranking dabei: Ein Großvater, der seine Enkelin mit einem Sprung ins Wasser vor einem Seelöwen rettet. Außerdem eine Braut, die am Tag ihrer Hochzeit von einem Organempfänger mit dem Herz ihres verstorbenen Sohnes überrascht wird. Und ein Amerikaner, der nach fünf Töchtern endlich Vater eines Jungen wird. - packendsten Augenblicke - Live on Camera