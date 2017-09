Als Aksel eine damalige Anwältin auf die Polizeiwache schickt, um sich mit Mai-Britt zu unterhalten und sich ein Bild von ihr zu machen, bekommt Mai-Britt einen Anfall und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während Eric davon überzeugt ist, dass seine Mutter die Täterin ist, glaubt Aksel an ihre Unschuld und versucht diese auch zu beweisen. In einem Gespräch mit Erik findet er heraus, dass Karine an dem Abend, als sie ermordet wurde, bei Erik und Aksel zu Hause war, um auf Aksel zu warten. Zwischen Mai-Britt und Karine kam es zum Streit, da Mai-Britt die Nacktfotos von Karine in die Hände gefallen waren und Karine die Fotos zurück wollte. Doch Mai-Britt dachte gar nicht daran, die Fotos herauszurücken. Es kam zum Streit. Aksel ist sich sicher, dass das die DNA-Spuren von Mai-Britt unter Karines Fingernägeln erklärt. Mit diesem Wissen macht er sich auf den Weg zu seiner Mutter ins Krankenhaus und erfährt von ihr, dass sie am Tatabend mit den Fotos zu Karines Eltern gegangen ist und ihnen die Fotos gezeigt hat. Aksel ist geschockt, er wusste nicht, dass Eva all die Jahre von den Fotos wusste. Er konfrontiert Eva damit. Es kommt eins zum andern und schließlich kommt die Wahrheit ans Licht! (Premiere in ONE)