Vier Paare haben dasselbe Problem: Ihre Zuhause braucht mal wieder eine Grundüberholung, doch aus verschiedene Gründen konnte der Wunsch noch nicht in die Tat umgesetzt werden. Nun geht der Traum endlich in Erfüllung, doch keine Profihandwerker machen sich ans Werk: Die Teilnehmer müssen sich die Buden gegenseitig renovieren. In jeder Folge wird ein Paar ausquartiert, während sich die Konkurrenz in den heimischen vier Wänden zu schaffen macht und eigenmächtig ein Konzept für den Umbau erarbeitet. Es geht um 50.000 Euro für die kompetentesten Handwerker.