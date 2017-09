Hüter der Erinnerung - The Giver Heute | Pro7 | 20:15 - 22:00 Uhr | SciFi-Drama HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Jonas hat in seinen 16 Lebensjahren nie etwas anderes kennengelernt als Frieden und Harmonie. Die Menschheit hat Wege gefunden, Krieg, Schmerz und Angst zu bannen und das Leben aller Menschen komplett vorhersehbar zu machen. Unterschiedliche Persönlichkeiten gibt es ebensowenig wie Glück oder Unglück. Nur einer weiß um die Geschichte der Menschen und wie frei das Leben sein könnte - der Hüter der Erinnerung. Als Jonas mit dem wichtigen Amt betraut wird, kann er kaum fassen, was er erfährt. Laufzeit: 105 Minuten Genre: SciFi-Drama, USA, CDN, SA 2014 Regie: Phillip Noyce FSK: 12 Schauspieler: Jonas Brenton Thwaites Fiona Odeya Rush Hüter der Erinnerung / Giver Jeff Bridges Chefälteste Meryl Streep Vater Alexander Skarsgård Mutter Katie Holmes