In Südniedersachsen führen über 40 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, ein naturnahes und solidarisch-gemeinschaftliches Leben. In diesem Sommer stehen sie vor einem Mammutprojekt. Das weitläufige Gelände am Rande des Kaufunger Waldes, auf dem die Interessengemeinschaft zu Hause ist, wird sich binnen einer Woche drastisch verändern: Über 100 Landschaftsgärtner werden die Außenanlage der Kommune komplett umgestalten, und zwar naturnah! In mühsamer Handarbeit sollen fünf Großprojekte realisiert werden, vom Verlegen von Natursteinpflaster, der Anlage eines Regenteiches bis hin zur Einrichtung einer spirituellen Ecke. Die Fachleute schenken der Gemeinschaft die Arbeitskraft, die wegen des Umfangs und der alten, aufwändigen Techniken kaum bezahlbar wäre. Ein außergewöhnliches Projekt, Hunderte helfende Hände im Dienste einer guten Sache. - 300 Hände für eine Idee