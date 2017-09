Wellnesshotels: Hygiene häufig Fehlanzeige Viele Hotels werben gerne mit ihrem Wellnessangebot und lassen sich das von ihren Gästen häufig auch gut bezahlen. Doch nicht jedes Hotel mit Sauna und Schwimmbad ist gleich ein echtes "Wellnesshotel". Selbst Mindeststandards wurden bei den Stichproben, die "Markt" an Nord- und Ostseeküste gemacht hat, teilweise drastisch unterschritten. "Markt" deckt auf! Brandrisiko: Mehrfachstecker schnell überlastet In den meisten Wohnungen gibt es zu wenige Steckdosen. Die Lösung: ein Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen. Doch immer wieder kommt es vor, dass ein Haus komplett abbrennt, wenn diese Steckdosenleisten durch Überlastung Feuer fangen. Schon mit dem Anschluss von einer Kaffeemaschine und einem Wasserkocher sind die meisten Mehrfachstecker überfordert. Ein hohes Risiko! Gulaschsuppe aus der Dose: Was steckt da alles drin? Den Suppenklassiker selber zu kochen, ist ziemlich aufwändig. Wie praktisch, dass es Gulaschsuppe in Supermärkten und Discountern fix und fertig zubereitet in der Dose gibt. Doch was steckt da alles drin? Und welche schmeckt am besten? "Markt" will's wissen! Ärger mit der Krankenkasse: Reha verweigert Matthias S. aus Südniedersachsen soll sich nach seinem zweiten Herzinfarkt eigentlich nicht aufregen. Doch der Ärger mit seiner Krankenkasse ist für ihn eine aufreibende Belastung. Nach dem Herzinfarkt braucht er dringend eine stationäre Rehabehandlung. Die wird ihm aber nicht bewilligt. Dadurch verschlechtert sich sein Zustand weiter. "Markt" mischt sich ein! Antibakterielle Haushaltsreiniger: Hygiene oder Hysterie? "Antibakteriell", mit diesem Hinweis werben viele Hersteller von Reinigungsmitteln für Haushalt und WC. Damit propagieren sie, dass nach dem Putzen weniger Keime und klinische Sauberheit vorhanden sind. Ist die Wirkung wirklich besser als die der herkömmlichen Produkte wie Essigreiniger? Experten haben da Zweifel. Milchproduktion: Elternzeit für Kühe Normalerweise werden Kühe nach dem Kalben direkt von ihrem Nachwuchs getrennt, damit sie schnell wieder in den Melkstand können. Einige Milchbauern aus Schleswig-Holstein dagegen lassen die Kälber drei Monate lang bei den Muttertieren. Das macht die Milch zwar teurer, ist aber in ihren Augen besser für Kuh und Kalb. - Gulaschsuppe aus der Dose: Was steckt da alles drin?