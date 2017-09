Die ebenso harten wie unbestechlichen Urteile von Jugendrichter Dr. Kleinert versetzen Kleinkriminelle wie Verurteilte aus bürgerlichem Milieu gleichermaßen in Aufruhr. Zwar ist Kleinert gewohnt, den Zorn seiner Klientel zu ertragen. Doch nun wurden aus Hass-Mails akute Bedrohungen: In der Wohnung des geflohenen Intensivstraftäters Marek Kurth wird die Polizei auf dessen krankhaften Hass gegen Dr. Kleinert aufmerksam. Das LKA wird informiert, Helen Dorn ermittelt. Während der Richter das hinzunehmen bereit ist, ist seine Frau Johanna aufs Höchste alarmiert. Wer weiß, ob das nächste Mal nicht auch die beiden halbwüchsigen Töchter zur Zielscheibe werden? Helen Dorn findet heraus, dass auch der Krankenpfleger Thomczyk allen Grund hat, dem Richter schaden zu wollen. Nach dem plötzlichen Krebstod seiner Frau entzog Kleinert ihm das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Thomczyk hat nichts mehr zu verlieren, er beginnt seinen persönlichen Rachefeldzug, indem er einen Brandanschlag auf das Haus des Richters verübt. Dann werden an Kurths Kleidung Spuren des gleichen Brandbeschleunigers gefunden, der auch beim Brandanschlag auf das Haus verwendet wurde. Doch Kleinert wehrt sich vehement gegen den Polizeischutz. Die Lage spitzt sich zu, als Kurth tot aufgefunden wird. Geht es wirklich nur um seinen Ruf als "Richter Gnadenlos", oder hat Dr. Kleinert ein Geheimnis?