Kommissar Heldt ermittelt auf einer Convention am Kap Kaminski und gerät mitten in einen Bruderstreit: Rolf und Ralf Licht sind erbitterte Konkurrenten. Doch würden sie auch töten? Rolf kommt in der Verkleidung von Governor Dark, dem Anführer der Armee der Finsternis aus dem Kinofilm "Shadows of the Galaxy", nachts ins Präsidium. Jemand hat seine Maske mit Sekundenkleber präpariert. Dr. Holle kann helfen, aber die Verletzungen sind schwerwiegend. Staatsanwältin Ellen Bannenberg sieht daher Handlungsbedarf, obwohl Rolf Licht zunächst schweigt. Handelt es sich um einen Anschlag seines Bruders Ralf, der wie Rolf einen Verkaufsstand bei der diesjährigen Weltraum-Convention in der Sternwarte hat? Was vermeintlich harmlos beginnt, endet in der Explosion des Lieferwagens von Ralf, der im Laderaum eingeschlossen wurde, aber in letzter Sekunde von Heldt gerettet wird. Doch auch er schweigt verbissen. Heldt mischt sich kostümiert und mit großer Freude unter die zahlreichen "Aliens", um den wahren Täter zu ermitteln. Er trifft dabei auch auf den zwölfjährigen Steffen Kemper im Astronautenkostüm. Steffen ist Autist und malt immer wieder das gleiche Bild von einem brennenden Fahrzeug und dem daneben stehenden Governor Dark. Hat Steffen die Tat beobachtet? Ist er ein wichtiger Zeuge? Oder der Täter?