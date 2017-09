Von der größten Galaxie bis zum kleinsten Elektron steht nichts still. Wir Menschen nehmen unsere bewegte Umwelt kaum war, dabei sind unglaubliche Wunder zu entdecken. "Terra X" reist mit einem Eurofighter in doppelter Schallgeschwindigkeit und verhindert - für eine Weile - dass die Sonne untergeht. Außerdem begleitet ein Filmteam einen Surfer, der die gefährlichste Welle der Welt reitet. - Fantastische Phänomene (1/2): Welt in Bewegung